Actualités

Mieux Vivre son Handicap par le Sport

Dimanche 23 juin 2019 de 9h à 18h

Naissance d'un projet soutenu par l'ILEPS

Daniel Brisard a contacté l’APB en fin de saison 2018, afin de tester si le Badminton saurait être un sport adapté à son handicap. Après quelques séances d’essai, prenant alors conscience de ce que cette activité lui apporte physiquement, mais aussi moralement, Daniel décide de se licencier au club en septembre 2018.

De la rencontre de Daniel Brisard et de Laurent Kervendal, Président du club, a germé l’idée de développer l’accueil de joueurs handicapés. Afin de bénéficier de l’expérience de Daniel en tant qu'encadrant sportif au sein du club de football de Presles durant plusieurs années, et de lui permettre de progresser dans l’encadrement du badminton, Laurent Kervendal lui propose de suivre le parcours de formation d'encadrant fédéral. Daniel obtient son diplôme AB1. Depuis, il co-encadre un groupe de jeunes le lundi et s'occupe d'une personne hémiplégique le mardi.

Puis, une seconde idée s'impose naturellement : faire jouer ensemble des personnes handicapées et valides, non seulement pendant les mêmes créneaux, mais dans la même équipe de double, quand cela sera possible, et en finalité, créer un tournoi officiel annuel en juin 2020.

Afin de promouvoir cet événement et mettre en lien des acteurs du quotidien tels que les médecins, les associations, les entreprises, les sportifs, les bénévoles avec toute personne ayant besoin de ce soutien, il a été décidé d’organiser une journée de rencontres et d'échanges autour du handicap, le dimanche 23 juin 2019, de 9h à 18h, avec accueil, lors de créneaux encadrés par des encadrants fédéraux certifiés, des joueurs valides et handicapés sur une séance d’initiation, de découverte et de rencontres autour du badminton. La journée "Mieux vivre son handicap par le sport" sera l’élément clé du projet et permettra à tous les acteurs du sport et du handicap de se rencontrer pour échanger et développer le réseau. Elle sera reconduite chaque année, à la même période.

Le constat d'une offre de pratique peu développée

Il n'existe aujourd'hui que très peu d'associations dans le département qui proposent une pratique sportive à destination des personnes handicapées. Avec seulement 18 structures accueillant une pratique Handisport, aucun club de badminton ne propose d'encadrement pour ce public dans le Val d'Oise et en Ile de France. La création d'un créneaux à destination de ce public répond donc à la demande et aux besoins de ces personnes.

Un projet qui répond aux attentes de ces personnes éloignées de la pratique sportive

Cette journée permettra à chacun de s'informer, d'échanger et de partager sur les difficultés, les combats, les victoires. Des professionnels médicaux et para-médicaux (médecins, kinésithérapeutes, prothésistes…) seront présents. Ils proposeront des débats et répondront aux questions.

Afin de répondre à ce besoin de pratique sportives pour ceux qui en sont le plus éloigné, le club APB Presles proposera des créneaux d'entrainement durant lesquels des personnes valides et handicapées s'entraineront ensemble. Ces créneaux sont disponibles pour toute personnes atteinte d'un handicap moteur, sensoriel, d’une pathologie, de surpoids important ou de toute autre difficulté physique. Il contribue à la bonne santé de ces personnes et lutte contre la sédentarisation.

De plus, des entreprises ayant une volonté d'intégrations dans leurs équipes de personnes en situation de handicap seront présentes. Des contacts pourront se créer avec, nous l'éspérons, des emplois à la clé.

Le club

L’ APB (Association Presloise de Badminton) a été créé en début de saison 2008-2009. De six membres, nous accueillons cette saison soixante-cinq joueurs, enfants et adultes. D’un créneau le samedi soir, nous bénéficions cette saison de quatre créneaux les lundi, mardi, mercredi et jeudi. La structure a également évolué, d’un club strictement loisirs, nous bénéficions de trois encadrants fédéraux, avec des adhérents loisirs et compétition.

En savoir plus